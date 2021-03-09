الحكيم يتضامن مع دعوة الكاظمي إلى حوار وطني

2021/03/09 | 12:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن زعيم تحالف عراقيون عمار الحكيم، الثلاثاء، عن تضامنه مع دعوة رئيس الوزراء بشأن "الحوار الوطني".

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وقال الحكيم في تغريدة تابعها "ناس"، (8 آذار 2021) جاء فيها "نتضامن مع دعوة السيد رئيس الوزراء إلى حوار وطني".

وأكد الحكيم على أن " الفرصة سانحة والأجواء مهيأة للمضي بهذا الحوار ونجدد المطالبة بانخراط جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والأكاديمية بحوار يستوعب جميع الرؤى والافكار البناءة لمعالجة الاخفاقات وتقويم السلبيات".

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