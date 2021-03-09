في غارة للتحالف الدولي..  مقتل 12 عنصرا من تنظيم داعش شمالي العراق

2021/03/09 | 12:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق،الثلاثاء، عن مقتل 10 عناصر من الجماعات المتطرفة في غارات للتحالف الدولي على أحد المواقع في محافظة نينويى شمالي البلاد.

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