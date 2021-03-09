2021/03/09 | 12:48 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتبه: زيارة بابا الفاتيكان الى العراق جاءت بدعوة من بارزاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/09 | 12:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتبه: زيارة بابا الفاتيكان الى العراق جاءت بدعوة من بارزاني) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتبه: زيارة بابا الفاتيكان الى العراق جاءت بدعوة من بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).