القبض على اخطر مجرم في العراق

2021/03/09 | 12:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مصدر أمني في مديرية مكافحة اجرام بغداد، الثلاثاء، عن القبض على مزيف كبير للاختام يمتلك نماذج اختام لعدة جهات حكومية وامنية وشركات كبرى في العاصمة.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (9 آذار 2021)، ان "مديرية مكافحة اجرام بغداد القت القبض على أكبر مزور للاختام، يمتلك بحوزته نماذج اختام لعدة جهات حكومية وامنية وشركات كبرى يقوم من خلالها بممارسة اعمال التزوير في بغداد".

واضاف، "انه تم القبض عليه متلبسا لقيامه بتزوير كفالة موقوف لاخراجه من احد مراكز الشرطة ضمن جانب الكرخ في بغداد".

واشار المصدر، الى انه "تم تسليمه للجهات المسؤلة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه".

N.A

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