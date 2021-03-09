أول محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي

2021/03/09 | 12:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت محافظة ميسان، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء بمناسبة ذكرى وفاة الامام موسى الكاظم.

وأفاد مصدر مطلع لـ NRT عربية، اليوم، 9 آذار 2021، بان "الحكومة المحلية في محافظة ميسان، عطلت الدوام الرسمي، ليوم غد الأربعاء، لإحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم.

جدير بالذكر ان غد الأربعاء، 10 آذار، يصادف الذكرى السنوية لوفاة الإمام الكاظم، حيث يحيي الذكرى جموع كبيرة من الزائرين.

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