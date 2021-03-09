2021/03/09 | 12:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الثلاثاء، أن عدداً من الدول عرضت المساعدة في إعمار الموصل بعد زيارة البابا فرانسيس.وقال الجبوري في حوار تابعته /المعلومة/، إن “زيارة البابا الى مدينة الموصل فرصة تاريخية، رافقته وسائل إعلام كثيرة حيث تم تسليط الضوء على حجم الدمار الذي خلفته عصابات داعش الإرهابية في المدينة”، مبيناً أن “سفراء لبعض الدول يعتزمون زيارة الموصل”.وأشار الى أن “البابا وعد بتقديم المساعدة لإعمار المدينة القديمة”، لافتاً الى أن “زيارته أفضت إلى إحداث تعاطف داخلي وخارجي اتجاه الموصل والمدينة القديمة”.وأوضح الجبوري، أن “وزارة الموارد المائية وعدت بارسال قلابات لرفع نفايات العمليات العسكرية والحربية بالإضافة إلى مبادرات من الأمم المتحدة والدول العربية لعرض المساعدة في إعمار المدينة”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دول تعرض المساعدة في إعمار الموصل بعد زيارة البابا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دول تعرض المساعدة في إعمار الموصل بعد زيارة البابا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).