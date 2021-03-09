حصيلة مرعبة عن حالات الانتحار في العراق خلال العام الماضي.. عدد الذكور يفوق النساء

2021/03/09 | 12:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت مفوضية حقوق الانسان عن ارتفاع في حالات الانتحار بالعراق خلال العام الماضي لتبلغ 644 حالة.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان إن “المفوضية أشرت ارتفاع حالات الانتحار في عموم محافظات العراق لعام ٢٠٢٠ بلغت (٦٤٤) حالة”، لافتا الى ان “محافظة بغداد تصدرت المشهد بالاعداد حيث بلغت (١٣٩) حالة تلتها محافظة البصرة (٨٦) حالة ومحافظة ذي قار (٨٠) حالة ومحافظة نينوى (٦٩) حالة”.

واوضح الغراوي انه “من خلال ماتم تسجيله ايضا فئة الذكور، حيث بلغت اعدادهم (٣٦٨) والاناث (٢٧٦) حالة انتحار “.

واضاف عضو مجلس المفوضية ان “(١٥٩) حالة منها كانت بواسطة اطلاق النار من اسلحة قريبة و(٣١٩) حالة بواسطة الشنق باستخدام الحبال و(٦)حالات تمثلت بالسقوط من اماكن مرتفعة و (١٢٢) حالة باستخدام الحرق بالنار و(٢٠) حالة باستخدام المواد السامة الخطرة و(٣) حالات تمثلت بقطع الوريد و(٨)حالات عن الطريق الغرق و(٢) حالة بواسطة الصعق بالكهرباء.”

وعن دوافع الانتحار بين الغراوي انها “تنوعت بين الاسباب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، اضافة لعامل الفقر وتداعيات الحروب وتدهور واقع حقوق الانسان، مطالبا” الحكومة بإجراءات عاجلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان وتوفير فرص العمل وتأمين الخدمات والعيش الكريم والسكن الملائم لدرء خطر الانتحار.

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