 قيادي ايزيدي: لا نقبل ان تكون سنجار مسرحا لصراعات الآخرين

2021/03/09 | 13:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد رئيس الحركة الايزيدية من أجل الإصلاح والتقدم حجي كندور، الثلاثاء ، رفض حركته تحويل سنجار لتصفية الحسابات والصراعات السياسية ، مشيرا الى ان ألاوضاع في سنجار صعبة للغاية بسبب ازدواجية التعامل الإداري والأمني .وقال كندور في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قضاء سنجار يعاني مشاكل عدة ومعوقات منها الخدمات”، مبينا أن “الخلافات والتجاذبات السياسية تحول دون عودة النازحين إلى ديارهم الاصلية”.وأضاف أن “سنجار لن تقبل أن تكون مسرحا لصراعات ونزاعات دموية جديدة بين بغداد والاقليم فيها ما يكفيها”، مشيرا إلى أن “سنجار مازالت تنتظر إعادة الإعمار رغم مرور سنوات على تحريرها”.ولفت كندور إلى أن “بعض العوائل السنجارية بدأت تعود إلى إقليم كردستان بسبب الاوضاع الامنية والخدمية الهشة”.وكان النائب عن محافظة نينوى محمد ابراهيم أكد في وقت سابق، وجود قلق في سنجار من صمت الحكومتين إزاء استمرار انتهاك السيادة العراقية من قبل الجانب التركي ، مطالبا بالتوجه دوليا لالزام تركيا باحترام سيادة العراق وإيقاف هجماتها.



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