“شل” توقع اتفاقا لبيع أصولها البرية في مصر

2021/03/09 | 13:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت شركة “شل مصر”، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقا لبيع أصولها البرية في صحراء مصر الغربية، بمقابل إجمالي يصل إلى حوالي 926 مليون دولار.أوضحت شركة “شل مصر” في بيان، أن سداد قيمة الصفقة سيكون بدفعة ابتدائية قيمتها 646 مليون دولار، وبدفعات قد تصل إلى 280 مليون دولار بين 2021 و2024، وذلك “بناء على سعر النفط ونتائج الاستكشافات المقبلة”.ووفقا للبيان فإن الصفقة ستخضع للموافقات الحكومية، ومن المتوقع الانتهاء منها في النصف الثاني من العام الجاري.تشمل أصول “شل” البرية في مصر 13 امتيازا، وحصتها في شركة “بدر الدين للبترول”.وتعمل شركة “شل” في مصر منذ 1911، ويشمل نشاطها التنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويق الغاز والمنتجات البترولية والتوزيع.



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