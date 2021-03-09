2021/03/09 | 13:11 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 9 مارس 2021 | 01:01 مساءً

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بالشنق والحرق والصعق..



أعداد حالات الانتحار بالعراق في 2020

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، الثلاثاء، (9 اذار 2021)، تسجيل 644 حالة انتحار، العام الماضي في العراق.

وقال الغراوي في بيان، إن "المفوضية أشرت ارتفاع حالات الانتحار في عموم محافظات العراق لعام 2020، بلغت 644 حالة"، لافتا الى ان "محافظة بغداد تصدرت المشهد بالاعداد حيث بلغت 139 حالة تلتها محافظة البصرة 86 حالة ومحافظة ذي قار 80 حالة ومحافظة نينوى 69 حالة".

واوضح، انه "من خلال ما تم تسجيله ايضا فئة الذكور، حيث بلغت اعدادهم 368 والاناث 276، حالة انتحار".

وأضاف عضو مجلس المفوضية، أن "159 حالة منها كانت بواسطة اطلاق النار من اسلحة قريبة 319 حالة بواسطة الشنق باستخدام الحبال، و6 حالات تمثلت بالسقوط من اماكن مرتفعة، و 122 حالة باستخدام الحرق بالنار و 20 حالة باستخدام المواد السامة الخطرة و 3 حالات تمثلت بقطع الوريد و 8 حالات عن الطريق الغرق و 2حالة بواسطة الصعق بالكهرباء".

وعن دوافع الانتحار بين الغراوي، انها "تنوعت بين الاسباب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، اضافة لعامل الفقر وتداعيات الحروب وتدهور واقع حقوق الانسان".

وطالب الحكومة "بإجراءات عاجلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان وتوفير فرص العمل وتأمين الخدمات والعيش الكريم والسكن الملائم لدرء خطر الانتحار".

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