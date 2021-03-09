اسعار خام البصرة.. الخفيف يتراجع والثقيل يرتفع قليلا

2021/03/09 | 13:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]تراجع سعر خام البصرة الخفيف، الثلاثاء، إلى أقل من 69 دولارا للبرميل، فيما سجل سعر خام البصرة الثقيل، ارتفاعا ملحوظا.

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