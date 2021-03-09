2021/03/09 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_NNC اكد عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتور فاضل الغراوي إن المفوضية أشرت ارتفاع حالات الانتحار في عموم محافظات العراق لعام ٢٠٢٠ بلغت (٦٤٤) حالة.وأكد الغراوي في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني” نسخة منه بأن “محافظة بغداد تصدرت المشهد بالاعداد حيث بلغت (١٣٩) حالة تلتها محافظة البصرة (٨٦) حالة ومحافظة ذي قار (٨٠) حالة ومحافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الانسان تكشف عن حقيقة صادمة لحالات الانتحار في العراق المركز الخبري الوطني.

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