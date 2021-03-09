بالإطارات المشتعلة.. استمرار غلق الطرق في لبنان

2021/03/09 | 13:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد محتجون، الثلاثاء، قطع طرقات في مناطق لبنانية عدة لكن بزخم أقل من اليوم السابق حين أغلقت شوارع رئيسية طوال النهار اعتراضاً على استمرار تدهور قيمة الليرة والجمود السياسي في البلاد.

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