الغانمي يستقبل وفداً من بعثة الاتحاد الأوروبي

2021/03/09 | 13:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي، الثلاثاء، مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق سبيل تطوير التعاون في مجال التقنية الحديثة.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 آذار 2021) إن "الوزير عثمان الغانمي التقى بوفد من بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، ضم الوفد مدير العمليات ورئيس المستشارين السيد ماتيو سلفاتوري والخبير الاستراتيجي الأقدم في شؤون الموارد البشرية السيد لارس مادسن والمسؤول التنفيذي الوطني لرئيس البعثة السيد اسامة توفيق، وبحضور عدد من السادة المدراء في وزارة الداخلية".

وبحسب البيان، "جرى خلال اللقاء بحث أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية وبعثة الاتحاد الأوروبي، والعمل على تطوير المهارات في مجال التقنية الحديثة للموارد البشرية، فضلا عن تنظيم ورش عمل مشتركة خاصة بالدعم الفني والمعلوماتية والاتصال والبنى التحتية، كما جرت مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

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