ضربة جوية تسفر عن مقتل 10 دواعش في نينوى

2021/03/09 | 13:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني مقتل 10 عناصر من تنظيم داعش الارهابي بضربة جوية لطيران التحالف الدولي في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته “تقدم” ان “طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في جبل عداية ضمن قاطع عمليات نينوى بامر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة”.

واضافت أن “الضربة أسفرت عن تدمير وكر بداخله نحو ١٠ عناصر من عصابات داعش الإرهابية، وفي الوقت ذاته خرجت قوة من لواء المشاة ٧٥ ولواء المشاة ٩٢ لتفتيش المنطقة المستهدفة، حيث شاهدت اثنين من عناصر داعش يرتديان أحزمة ناسفة فقتلتهما بالحال”.

وتابعت “كما نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية أخرى في منطقة العيثة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن تدمير نفق كبير بالكامل”.

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