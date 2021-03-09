أنشيلوتي: الخسارة أمام تشيلسي ليست مأساة

2021/03/09 | 13:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعترف مدرب إيفرتون، كارلو أنشيلوتي، أن فريقه لم يكن على مستوى تشيلسي، خلال الخسارة 0-2 في الدوري الإنجليزي.

سجل بن جودفري هدفاً بطريق الخطأ في مرماه، ثم أضاف جورجينيو هدفاً من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ليبقي تشيلسي دون هزيمة في 11 مباراة متتالية في كل المسابقات، تحت قيادة توماس توخيل.

وقال أنشيلوتي لمحطة بي.تي سبورت التلفزيونية: “لعب المنافس بشكل أفضل منا واستحق الفوز، دافعنا بشكل جيد لمدة 30 دقيقة، عندما سجل المنافس أصبحت المباراة صعبة علينا”.

وأضاف: “ما خططناه للمباراة حدث لمدة 30 دقيقة، لم نصنع الكثير من الفرص، لكن حتى أكون أميناً فنحن لسنا على نفس المستوى، لا يمكن أن نلعب مباراة مفتوحة أمام مثل هذا الفريق”.

ويتأخر إيفرتون عن رابع الترتيب تشيلسي بأربع نقاط، ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يستهدف أنشيلوتي التأهل لبطولة أوروبية.

وأوضح: “نحن نتطلع إلى أوروبا وهذا جيد لنا، محبطون بسبب هذه الهزيمة لكنها ليست مأساة، نتطلع إلى المباراة المقبلة”.

وسيلعب إيفرتون على أرضه مع بيرنلي في الدوري.

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