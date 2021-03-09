دراسة امنية تكشف عن تزايد الهجمات الإرهابية في العراق بنسبة 50%

2021/03/09 | 13:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …كشف دراسة جديدة لشركة الاستشارات الامنية جينس ، الثلاثاء، ان اعداد الوفيات بسبب العمليات الارهابية حول العالم شهدت ارتفاعا بنسبة 17 بالمائة حيث كانت هناك زيادة بلغت 2543 حالة وفاة في عام 2020 مقارنة بعام 2019 على الرغم من انخفاض عدد الهجمات .ونقلت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن دراسة شركة جينس للاستشارات الامنية قولها إنه ” باستخدام بيانات من مؤشر الهجمات العالمي لعام 2020 فإن هناك 17122 حالة وفاة بسبب هجمات الارهابية في زيادة بنسبة 17.4 في المائة عن عام 2019، لكن عدد الهجمات انخفض بنسبة 3.7 في المائة خلال نفس الفترة إلى ما مجموعه 13310 في عام 2020″.واضاف أن ” الجماعات الإرهابية سجلت 2373 هجوماً في أفغانستان عام 2020 ، مما يجعلها أخطر دولة من حيث العدد المسجل، كما أنها كانت الدولة التي سجلت أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالإرهاب ، حيث سجلت 6617 حالة وفاة في العام الماضي بزيادة 15.9 في المائة عن عام 2019″.وقال رئيس قسم الإرهاب والتمرد في شركة جينس ماثيو هينمان إن ” هناك زيادة بنسبة 50 بالمائة في الهجمات المسجلة في العراق ، حيث ارتفعت إلى 1466 هجمة في عام 2020 “، مبينا أن ” الزيادة في الهجمات في العراق كانت مدفوعة إلى حد كبير بمناطق العراق التي كانت تحتلها عصابات داعش ، والتي شكلت نصف جميع هجمات داعش المسجلة في جميع أنحاء العالم في عام 2020″.واوضح ان ” العمليات منخفضة المستوى من قبل الجماعة الارهابية قد زادت بوتيرة سريعة في العراق على مدار العام الماضي ، مما يؤشر محاولة داعش العودة الى الظهور مجددا بشكل بطيء بعد هزيمته في العراق عام 2017 “.واشار التقرير الى ان ” شركة جينس سجلت زيادة كبيرة في العمليات التي تقوم بها ولاية وسط أفريقيا التابعة لتنظيم داعش في شمال شرق موزمبيق ، حيث واصل المسلحون المحليون تحدي قوات الأمن للسيطرة على المواقع الحضرية والتجارية الرئيسية في مقاطعة كابو ديلجادو، كما زاد عدد الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية مقارنة بالعام السابق الى الضعف “.



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