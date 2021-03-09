30 عام على انتفاضة كلار ودربنديخان وشقلاوة وكوية

2021/03/09 | 13:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمر علينا، اليوم الثلاثاء، 30 عاما على انتفاضة اقضية كلار ودربنديخان وشقلاوة وكوية والمناطق التابعة لها ضد النظام البعثي البائد.

وانتفض اهالي كلار ودربنديخان والمناطق التابعة لهما، كما غالبية المدن والقصبات في اقليم كوردستان يوم 9 آذار من العام 1991، ضد حكومة النظام البعثي العراقي الشوفيني، وتمكنوا من تحرير كلار ودربنديخان وناحيتي رزكاري وباونور في انتفاضتهم الكبرى ضد النظام الصدامي البائد.

وايضا ضمن اطار الانتفاضة تم تحرير قضائي شقلاوة وكوية والمناطق التابعة لهما مثل هذا اليوم العام 1991، حيث قال سكان تلك المناطق لا للنظام البعثي البائد.

PUKmedia خاص

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