بعد تمديد الحظر لأسبوعين.. التربية تعتزم إصدار قرارات جديدة

2021/03/09 | 13:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت وزارة التربية، الثلاثاء، انها تعتزم إصدار قرارات جديدة خلال اجتماع لها اليوم وذلك بعد تمديد الحظر لأسبوعين، فيما أشارت الى أنه لم يصدر لغاية الآن أي بيان رسمي بشأن الدوام وإجراء الامتحانات.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح صحفي، تابعه NRT عربية، اليوم، 9 آذار 2021، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت مساء أمس قرارا بتمديد الحظر الذي كان معمولا به في السابق لأسبوعين، وهو أن الحظر الجزئي يبدأ من الثامنة مساء الى الخامسة فجرا، والكلي أيام الجمعة والسبت والأحد".

وتابع أن "الوزارة ستعقد اليوم اجتماعات لاصدار بيانات بشأن موضوع الدوام في المدارس وإجراء الامتحانات"، مبينا أنه "لم يصدر لغاية الآن أي بيان رسمي من وزارة التربية بشأن هذا الموضوع".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعلنت أمس الاثنين، أنه تقرر تمديد حظر التجوال لمدة أسبوعين بنفس التعليمات السابقة نظرا للموقف الوبائي الحالي وما يرافقه من مؤشرات تتنبأ بخطر زيادة الإصابات.

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