نائب عن تفجير

2021/03/09 | 13:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

اعتبر النائب سلام الشمري، التفجير الأخير في منطقة الأعظمية، بالعاصمة بغداد، محاولة لخلط الأوراق وجر المواطنين إلى الاصطفاف الطائفي.

وقال الشمري، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "العراقيين وصلوا إلى مستوى عال من الوعي بأن وحدتهم سر قوتهم وتضامنهم أساس لبناء البلد وتخليصه من الإرهاب والفساد".

وأضاف الشمري أن "اعتداء الأمس الإرهابي محاولة خائبة لخلط الأوراق والتأثير على الانتخابات المقبلة وجرالناخبين إلى الاصطفاف الطائفي والذي انتهى وولى ولن يعود أبدًا".

وشدّد النائب على "أهمية أن يعي الجميع خطورة ما يخطط له الإرهابيين والفاسدين الذين هما وجهان لعملة واحدة لجر البلاد إلى فوضى والفتنة بوحدة قرارهم وعدم السماح لأي جهة العزف على هذا الوتر النتن".

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