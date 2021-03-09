نائب: تدريبات القوات الاميركية في عين الاسد تشير لتوجهات عدوانية جديدة

2021/03/09 | 13:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الثلاثاء، وجود توجهات امريكية عدوانية ضد العراق بعد اجراء سلسلة من التدريبات الصاروخية والمدفعية في عين الاسد، مبينا ان الحكومة العراقية مطالبة ببيان موقفها الصريح من تلك الخروقات.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “التهديدات الاميركية باتت شبه يومية ضد العراق بالتزامن مع تدريبات صاروخية ومدفعية ومنظومة دفاع جوي داخل العراق وهي اشارات واضحة بنية العدوان على العراق”.واضاف ان “الحكومة مطالبة ببيان موقفها من تلك الخروقات الاميركية وتطبيق بنود قرار البرلمان بسحب القوات الاميركية من العراق”.واشار البلداوي الى ان “بقاء تلك القوات في العراق خرق دستوري تتحمله الحكومة وان جميع التبعات والتشنجات في المنطقة جراء عدم سحب القوات الاميركية من البلاد”.انتهى/ 25د

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