تقرير:8 أسباب تكشف سر تحول ليفربول من

2021/03/09 | 13:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحوَّلت حملة دفاع ليفربول عن لقب

الدوري الإنجليزي، إلى كابوس وانهار

فريق المدرب يورجن كلوب ليسجل أرقامًا

سلبية مخجلة.

وخسر ليفربول 6 مرات متتالية في ملعبه

(أنفيلد) لأول مرة على الإطلاق، ولم تجسد

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