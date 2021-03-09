لبنان.. المتظاهرون يواصلون قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الأوضاع المعيشية

2021/03/09 | 13:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل المحتجون في لبنان، قطع الطرقات

في مختلف المناطق، احتجاجا على الأوضاع

المعيشية المتردية، وارتفاع سعر صرف

الدولار مقابل العملة الوطنية.

هذا وتم قطع عدد من مداخل العاصمة بيروت

صباح اليوم، في حين ت

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