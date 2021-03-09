حزب الله يعلق على زيارة البابا فرنسيس إلى العراق ولقائه بالمرجع السيستاني

2021/03/09 | 13:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد "حزب الله" اللبناني بزيارة البابا

فرنسيس إلى العراق، و"خاصة" بلقائه

المرجع الأعلى هناك، علي السيستاني.

وقال "حزب الله" في بيان: "يشيد حزب الله

بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق

الشقيق ونتائجها الإ

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