2021/03/09 | 13:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزارة النفط تضع خطة لتجهيز الوقود وحملات لتعفير الزائرين » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 13:27

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