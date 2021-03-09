الجيش اللبناني يرفض دعوات رئيس الجمهورية لقمع المتظاهرين:نؤيد حقهم بالاحتجاج وتجربة الـ75 لن تتكرر

2021/03/09 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون،

الإثنين 8 مارس/آذار 2021، من أنه لا ينبغي

للجنود الانجرار إلى المأزق السياسي،

وذلك بعدما طلب الرئيس ميشال عون من

الجيش والقوى الأمنية التصدي للمحتجين

الذين يغلقون ا

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