كورونا يدفع الأردن لتمديد فرض حظر التجول.. البلاد تشهد ارتفاعاً قياسياً في الإصابات بالفيروس

2021/03/09 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت حكومة الأردن، الإثنين 8

مارس/آذار 2021، عزمها على فرض قيود جديدة

لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس

كورونا في البلاد بشكل قياسي خلال

الأيام القليلة الماضية.

الحكومة قالت إن الإجراءات الجديدة س

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