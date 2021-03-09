وزير النقل: تشكيل غرفة عمليات خاصة لتنظيم عملية نقل الزوار

2021/03/09 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ووجهت وزارة النقل باستنفار جميع دوائرها لتأمين انسيابية عملية نقل زائري الامام موسى الكاظم عليه السلام وبالتنسيق مع الجهات الامنية.

وقال وزير النقل ناصر الشبلي في بيان، ان الوزارة شكلت غرفة عمليات خاصة لتنظيم عملية نقل الزوار، من مناطق انطلاق الزائرين الى مدينة الكاظمية وبالعكس وتسهيل انسيابية حركة النقل من القطوعات المتواجدة في مداخل ومخارج المدينة والمحافظات العراقية، وأضاف ان تشكيلات الوزارة جهزت الاف العجلات لخدمة الزوار بالتنسيق مع لجنة الصحة والسلامة الوطنية، مؤكدا استمرار عملية التعقيم والتعفير لجميع آليات الوزارة وتوجيه الزوار بالالتزام بالتعليمات الصحية.

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