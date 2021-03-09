بايدن يقيد الهجمات بطائرات مسيرة خارج العراق وأفغانستان وسوريا

2021/03/09 | 14:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرض الرئيس الأميركي، جو بايدن، قيوداً على شنّ هجمات بطائرات مسيّرة ضدّ مجموعات متطرفة خارج نطاق ميادين الحروب التي تنخرط فيها الولايات المتّحدة رسمياً، وهي أفغانستان وسوريا والعراق، معدّلا بذلك نهج سلفه، دونالد ترمب، الذي أجاز استخدام هذه الغارات على نطاق واسع.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، إن أي ضربة تم التخطيط لها ضد مجموعات متطرفة خارج أفغانستان وسوريا والعراق ستُحال إلى البيت الأبيض للحصول على إذنه قبل تنفيذها..



وتحدّث كيربي عن توجيهات مؤقتة تم توزيعها لتوفير رؤية شاملة للرئيس بشأن العمليات الهامة..



مبينا أنّ التوجيهات ليست دائمة وأنّ الأمر لا يعني وقف الهجمات بواسطة طائرات مسيّرة.

واكد كيربي مواصلة التركيز على التهديد المستمر الذي تشكّله المنظّمات المتطرّفة مشيرا الى استمرار التعاون مع الشركاء الأجانب في التصدّي لهذه التهديدات.

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