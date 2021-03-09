يوفنتوس يخوض اختباراً صعباً امام بورتو

2021/03/09 | 14:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعةيدخل نادي يوفنتوس الإيطالي، بقيادة نجمه الأسطوري كريستيانو رونالدو، اختباراً صعباً، اليوم الثلاثاء، حيث يستقبل على ملعبه “أليانز ستاديوم” نظيره بورتو البرتغالي، في مباراة إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.يسعى “السيدة العجوز” لتعويض الخسارة التي مني بها في مباراة الذهاب 1-2، من أجل حجز بطاقة الصعود لربع نهائي البطولة.وصعد يوفنتوس إلى دور الـ16 متصدراً مجموعته السابعة على حساب برشلونة، ودينامو كييف، وفرينكفاروزي، عقب فوز رائع على “البلوغرانا” في كامب نو.وأثبت رفاق كريستيانو رونالدو قدرتهم وتصميمهم على الذهاب بعيداً في البطولة القارية.ويطمح المدرب أندريه بيرلو في تحسين أوضاع الفريق، واكتساب الثقة في المسابقة الأوروبية، مع القرعة التي كانت كريمة للغاية مع البيانكونيري، وأبعدته عن المواجهات النارية في هذا الدور، معتمداً على العديد من الاسلحة أبرزها النجم رونالدو الهداف التاريخي للبطولة وصاحب الخبرات الطويلة، والمهاجم الإسباني المتألق ألفارو موراتا.بينما يطمع بورتو في تقدم مستوى جيد أمام يوفنتوس، واستغلال حالة التذبذب التي يعاني منها بطل إيطاليا، خصوصاً وأنه يتمتع بميزة الفوز ذهاباً، وصعد بورتو وصيفاً للمجموعة الثالثة خلف مانشستر سيتي الإنجليزي، متفوقاً على أولمبياكوس اليوناني، ومارسيليا الفرنسي.ويدخل يوفنتوس المباراة منتشياً، بفوزه في آخر المباريات التي خاضها بالدوري الايطالي، حيث انتصر مؤخراً في آخر مبارياته بالدوري أمام لاتسيو، ويحتل حالياً المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 52 نقطة.بينما فريق بورتو فيتواجد حالياً في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 48 نقطة.



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