إيران تنتظر من العراق تسديد ديونها ووزير المالية: مدرجة على سلم الأولويات

2021/03/09 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

عقد السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي، اجتماعاً مع وزير المالية العراقي عبد الأمير علاوي؛ للبحث في موضوع استيفاء الاصول الايرانية المجمدة في العراق.

اللقاء بين علاوي ومسجدي، الذي عقد أمس الاثنين، تناول الاجواء السياسية بين البلدين وآليات تسديد مطالب ايران المالية من الجانب العراقي، وفقاً لموقع ارنا.

الى ذلك، اكد وزير المالية العراقي علي علاوي أن "مطالب ايران المالية مدرجة على سلم الاولويات وانه تم وضع التقديرات اللازمة في هذا الخصوص".

يذكر، ان إيران تطالب العراق مبالغ مالية بقيمة 6 مليارات دولار، مقابل صادراتها الكهرباء والغاز الى هذا العراق.

يشار إلى أن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان قال نهاية عام 2020، إن بلاده تلقت نحو 700 ألف دولار من العراق مقابل صادرات الكهرباء والغاز.

وأضاف اردكانيان انه خلال زيارته للعراق، عقد اجتماعات، وتم التوصل لاتفاقات جيدة بشأن مستحقات تصدير الكهرباء والغاز إلى العراق.

كما قال وزير الطاقة، (29 كانون الأول 2020)، إن إيران ستدفع ثمن شراء لقاح كورونا من أوروبا من أموالها الخاصة في العراق.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الكهرباء العراقية من أن عدداً من المدن، بما في ذلك العاصمة بغداد، معرضة لخطر انقطاع التيار الكهربائي بسبب تراجع صادرات الكهرباء الإيرانية.

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