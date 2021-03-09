2021/03/09 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

واصلت البورصة لليوم الثاني على التوالي، اغلاقها على ارتفاع بنسبة 0.50٪.

اذ ارتفعت الأسهم المتداولة في جلسة اليوم إلى 2.18 مليار سهم بقيمة 746.2 مليون دينار، عبر 633 صفقة ابرمها المستثمرون على اسهم 33 شركة.

وواصل سهم اسيا سيل خسارته لليوم الثاني إذ انخفض سعر السهم بنسبة 0.11٪ نتيجة التقارير المالية التي تتحدث عن تراجع أرباحها خلال العام الماضي.

وحقق سهم مصرف العطاء الإسلامي ربحا بنسبة 12.50٪ وصناعة تجارة الكارتون 9.09٪ والمعدنية والدراجات 7٪ ومصرف الخليج 5.8٪ ومصرف الشرق الأوسط 5٪، بينما تراجعت اسهم الاهلية للإنتاج الزراعي 4.72٪ وفندق بابل 1.89٪.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البورصة تغلق على ارتفاع لليوم الثاني) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البورصة تغلق على ارتفاع لليوم الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).