الغراوي: تسجيل644 حالة انتحار في العام الماضي

2021/03/09 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، عن حصيلة حالات الانتحار في البلاد خلال العام الماضي.

وقال الغراوي ان عام الفين وعشرين شهد تسجيل ست مئة وأربع وأربعين حالة انتحار في عموم محافظات العراق، والتي تصدرتها العاصمة بغداد بمئة وتسع وثلاثين حالة، تليها البصرة بست وثمانين، وذي قار بثمانين حالة ونينوى بتسع وستين، مبينا ان حالات الانتحار بين الذكور كانت ثلاث مئة وثمان وستين مقابل مئتين وست وسبعين حالة انتحار بين الاناث، في حين عزا الغراوي ارتفاع تلك الظاهرة الى عدد من الأسباب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وتداعيات الفقر.

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