طلعت: واشنطن تشدد على ضرورة ملء الفراغات الامنية في كردستان

2021/03/09 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ممثل إقليم كردستان في غرفة العمليات المشتركة اللواء طلعت عبد الخالق، ان الولايات المتحدة تشدد على ضرورة ملء الفراغات الأمنية بين البيشمركة والقوات الاتحادية.

وقال طلعت ان لجنة التنسيق بين القوات الأمنية لحكومتي بغداد واربيل والمؤلفة من ممثلين عن قيادة العمليات المشتركة ووزارة البيشمركة ستباشر عملها في وقت قريب، وذلك للشروع بمراقبة المناطق التي تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش وعمليات إرهابية للتنظيم، مضيفا ان الولايات المتحدة أصبحت أكثر جدية في مطالبها المتعلقة بملء الفراغات الأمنية بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف محافظة أربيل منتصف شباط الماضي.

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