واسط تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء بذكرى استشهاد الامام الكاظم

2021/03/09 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ"ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ" الحج ٣٢ صدَقَ اللّٰه العَلِيُ العَظِيم

بمناسبة ذكرى إسشهاد الامام الكاظم عليه السلام ..#نعلن يوم غداً الاربعاء 25 رجب عطلة رسمية كسياق سنوي متبع ..في جميع الدوائر الحكومية التابعة لمحافظة واسطبإستثناء الدوائر المكلفة بواجب خاص بالزيارة الرجبية المقدسة ، وذلك لاتاحة الفرصةأمام الزائرين والمعزين لأداء مراسم الزيارة والعودة إلى ديارهم بأريحية وسلامة وأمان

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال..

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