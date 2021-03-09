‏مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

2021/03/09 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء (9 آذار 2021)، جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي".

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