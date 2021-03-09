تعيين مدير عام المصرف الزراعي بلال صباح الحمداني مديراً عاماً لمصرف الرافدين

2021/03/09 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (09 آذار 2021)، بصدور أمر بتعيين مدير عام المصرف الزراعي، بلال صباح الحمداني، مديراً عاماً لمصرف الرافدين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير المالية، علي علاوي، أصدر أمراً، يقضي بأن يكون مدير عام المصرف الصناعي بلال صباح الحمداني، مديراً عاماً لمصرف الرافدين".

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