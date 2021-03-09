التعليم تصدر قراراً هاماً بشأن الدارسين في المجموعة الطبية خارج العراق

2021/03/09 | 14:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً هاماً بشأن الدارسين في المجموعة الطبية خارج العراق.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “إدراكا منها للمصلحة العلمية وحرصا على تكييف بعض حالات الطلبة الدارسين في المجموعة الطبية خارج العراق على وفق السياقات الأكاديمية الممكنة قررت هيأة الرأي في وزارة التعليم …

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