ضبط مخدرات بحوزة مسافر عراقي قادم من إيران

2021/03/09 | 14:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط مواد مخدرة بحوزة مسافر عراقي قادم من إيران.وذكر الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السلطات في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط ضبطت مسافر عراقي بحوزته مواد مخدرة (200 حبة) قادماً من إيران”.وأوضح، ان “عملية الضبط تمت داخل صالة المسافرين من …

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