القبض على متهم بتاجرة الأعضاء البشرية وآخر بالسرقة في بغداد

2021/03/09 | 14:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز مكافحة الاجرام، القبض على متهم بتاجرة الأعضاء البشرية وآخر بالسرقة في العاصمة بغداد.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد مكتب مكافحة اجرام النهروان تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة (٦ / من قانون …

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