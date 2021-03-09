نفط البصرة تنشئ مجمعاً جديداً للآبار في محطة اليمامة الحقلية

2021/03/09 | 14:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أنشأت ملاكات شركة نفط البصرة مجمع آبار في محطة اليمامة الحقلية لاستقبال النفوط من آبار مكمن اليمامة في الضفة الشرقية لنهر شط العرب .وذكر اعلام الشركة في بيان صحفي " ان الآبار الواصلة لهذه المحطة هما البئران 8 و 12 أما البئر 10 فهي قيد الاستصلاح حالياً، وهناك خطة لحفر 16 بئراً مستقبلاً، موزعة على الجهتين الشرقية والغربية لنهر شط العرب، وتسلم نفوط هذا المجمع إلى محطة اليمامة الرئيسية بعد أن تتم مرحلة العزل الأولى في محطة اليمامة الحقلية هذه.واضاف : يحتوي مجمع الآبار على 10 مآخذ ، يعني أنه بالإمكان ربط 10 آبار نفطية عليه، وقد صمم لتحمل الضغوط العالية للآبار التي قد تصل إلى 5000 PSI.مبينا " بلغت نسبة الإنجاز في العمل الذي مازال مستمرا ما يقارب 85% وسيتم الانتهاء منه خلال الأسبوعين القادمين./انتهى

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