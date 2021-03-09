الحكيم يتضامن مع دعوة الكاظمي للحوار الوطني

2021/03/09 | 14:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، بدعوة الحوار الوطني التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي....

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