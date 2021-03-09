الاطاحة بتاجر للأعضاء البشرية وآخر سارق في بغداد

2021/03/09 | 14:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية وآخر بالسرقة في العاصمة بغداد....

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