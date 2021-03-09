عبق رحيق شهر آذار - يانا السمراني

2021/03/09 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يانا_السمراني " متفوّقة من خلال الحبّ، وتميل بشكل أفضل إلى إخضاع الذكاء والنشاط دائماُ للشعور، وتشكل النساء تلقائياً كائنات وسيطة بين الإنسان والرجل" (أوغست كونت).الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، يومٌ يُجسّد تاريخاً من النضال والكفاح لجميع النساء، في صيغة الجمع وليس المفرد، كي لا نختصر كلّ النساء في واحدة.



كي لا نحبس المرأة في مكانة ودور غير طبيعي.8 آذار، ذكرى عالمية تحاكي مسيرة آلاف ال ......





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