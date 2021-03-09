فِي الثَّامِنِ مِنْ آذَار… (اليوم العالمي للنّساء) - حمه الهمامي

2021/03/09 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمه_الهمامي عاد حمه الهمامي، بمناسبة اليوم العالمي للنساء، ليكتب عن رفيقة دربه وحبيبة عمره راضية النصراوي… وقد كان كتب منذ أيام عن حبيبته الأخرى تونس المريضة أيضا… وحين يكتب حمه الهمامي عن هذه أو تلك من حبيبتيه، فإنّ الأمور تلتبس في ذهن القارىء… فهو لا يدري متى يتكلم حمه عن راضية ومتى يتكلم عن تونس الوطن، فالوجع واحد وهو حاضر في كل الحالات والأوقات————————-سَيِّدَتِي…يَغْلِبُنِي الدَّمْعُ ......





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