2021/03/09 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صفوان_داؤد في اللغة العربية مصطلح بشر أو إنسان كلمتان غير مترادفتان بالمعنى الحرفي, فالأول أكثر عمومية من الثاني, لكن في اللغة الانكليزية تتحد الكلمتان في معنى واحد هو (Human), وفي ادبيات الأمم المتحدة نجد "المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر" (Guidelines on Human Rights and Human Trafficking).



وعلى ذلك سنتعامل في هذا النص مع مصطلح البشر والانسان كمعنى واحد.



في قمة "رأس المال البشر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رأس المال الإنساني المفقود في سوريا (1)؛ الإتجار في البشر - صفوان داؤد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رأس المال الإنساني المفقود في سوريا (1)؛ الإتجار في البشر - صفوان داؤد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).