السيد عمار الحكيم يتضامن مع دعوة رئيس الوزراء.. ويؤكد: الفرصة سانحة لإجراء الحوار الوطني

2021/03/09 | 14:15 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

اعلن رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم اليوم الثلاثاء، تضامنه مع دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى إجراء حوار وطني.

واكد السيد الحكيم في بيان تلقت"الصباح" نسخة منه، أن الفرصة سانحة والأجواء مهيأة للمضي بهذا الحوار .

كما جدد المطالبة بانخراط جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والأكاديمية بحوار يستوعب جميع الرؤى والافكار البناءة لمعالجة الاخفاقات وتقويم السلبيات.

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