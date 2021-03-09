نفط أوبك ينفرد بارتفاع جديد للاسعار العالمية

2021/03/09 | 14:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الثلاثاء، لتصل إلى أكثر من 68 دولاراً متاثرة ارتفاع الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن “سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام ارتفع بمقدار 1.14 دولاراً لتصل إلى 68.17 دولاراً، مقارنة بيوم الجمعة التي بلغ السعر فيها 67.03 دولاراً.

وعزا بعض المختصين ارتفاع أسعار أوبك نتيجة تأثرها بالخامات الأخرى التي هي الأخرى تأثرت بابقاء منظمة اوبك على انتاجها دون زيادة.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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