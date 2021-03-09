في مؤتمر مشترك مع الخارجية الروسية.. الإمارات تنتقد قانون قيصر

2021/03/09 | 14:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، إن العقوبات الأميركية المفروضة على نظام بشار الأسد، والمعروفة باسم "قانون قيصر"، تعقد عودة سوريا إلى محيطها العربي.

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