القضاء يحمل “المحكمة الاتحادية” مسؤولية الخلافات حول “المواد المتبقية”

2021/03/09 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – N NC ثمن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، جهود مجلس النواب في اقرار قانون “المحكمة الاتحادية” الذي طال انتظاره منذ 2005، مؤكدا انه “ذلك يعد انجازا تاريخيا لمجلس النواب بدورته الحالية”، فيما لفت الى ان “اختلاف وجهات النظر التي برزت منذ بدء عملية التصويت على مواد قانون المحكمة الاتحادية وخصوصاً المواد المتبقية التي […]

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